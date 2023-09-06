'Имеем сегодня новые договоренности': Зеленский подвел итог насыщенного дня. Видео

Президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинской нации, чтобы подвести итоги рабочего дня. Он указал, что среда оказалась крайне насыщенной, тяжелой и трагической, но достигнуты ключевые договоренности с нашими международными партнерами, а это крайне важно для будущей победы.

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Слова политика опубликованы пресс-службой его Офиса. Зеленский поблагодарил союзнические государства за консолидацию и единогласное осуждение российского зла, террора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня в Украине, в Киеве, – несколько весомых международных событий. Визиты партнеров. Дания – премьер-министр Мэтте Фредериксен. Соединенные Штаты – госсекретарь Блинкен. Первые леди и джентльмены государств-партнеров, которые приняли участие в Саммите этого года, и этот уже третий Саммит первых леди и джентльменов посвящен чрезвычайно важной и чувствительной теме, а именно тому, как проходим через эту войну, как наши сердца и души переживают войну. Потому, как преодолевать боль войны", – указал глава государства.

Сегодня Зеленский также обратился к лидерам – участникам саммита Триморья, большого региона, который является одним из источников европейской крепости в Балтийском море, Черном и Адриатике. Саммит проходил в Румынии, президент присутствовал в режиме видеоконференции.

"За этот день у нас появились новые оборонительные договоренности. Новые политические, гуманитарные договоренности. Готовим и новую международную коммуникацию, чтобы эта неделя с точки зрения нашей внешнеполитической работы еще добавила активности. Чтобы наши воины, весь наш народ почувствовали большее усиление", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня Зеленский заявил, что наше государство категорически против ограничений на экспорт зерна. С такими словами он обратился к участникам саммита Триморья в Румынии.

"Пусть солидарность и дальше объединяет нас! Пусть вина за страдания в Европе будет только на России", – сказал партнерам Украины ее гарант.

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