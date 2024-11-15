'Имеет более нюансированную позицию, чем считалось': Шольц раскрыл взгляды Трампа по поводу войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом. По его словам, избранный президент США во время разговора с ним изложил "более нюансированную" позицию в отношении Украины.

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Об этом Шольц рассказал в интервью Sueddeutsche Zeitung. Он подчеркнул, что его разговор с Трампом был, "возможно, на удивление, очень детальным и добрым".

Шольц сказал, что обсудил с избранным президентом США ситуацию в Украине и у него создалось впечатление, что Трамп "имеет более нюансированную позицию, чем это часто считается" Однако канцлер ФРГ не уточнил, что именно имел в виду.

На вопрос будет ли Дональд Трамп пытаться заключить соглашение с Россией о прекращении войны без участия Украины, Шольц отметил, что во время разговора не было никаких намеков на то, что он это сделает.

Канцлер заверил, что Германия в свою очередь не поддержит "мир под диктатом" и продолжит отстаивать справедливое разрешение конфликта.

Напомним, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал как можно быстрее завершить войну в Украине, хотя не рассказывал, как именно планирует этого добиться.

Недавно избранный президентом сделал новое заявление о войне в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что при президентстве в США Дональда Трампа война в Украине "завершится быстрее". По словам Зеленского, между ним и республиканцем сложилось конструктивное взаимодействие – Трамп услышал позицию Киева и ничего не сказал против.

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