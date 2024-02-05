Имеет особое значение: Игнат рассказал, что может стать "ключом" к освобождению Крыма

Уничтожение авиационного вражеского потенциала существенно поможет на пути к освобождению Крыма. Поэтому по российским позициям необходимо наносить регулярные удары дальнобойным вооружением.

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Именно в технологическом и высокоточном оружии кроется ключ к победе, в частности, к деоккупации Крымского полуострова. Об этом в интервью Центру противодействия дезинформации рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, у российской оккупационной армии сохраняется преимущество в воздухе. Чтобы нивелировать его, нужно наносить регулярные удары дальнобойным и технологическим вооружением.

"Преимущество в воздухе – это ключ к успеху в любой наступательной или оборонительной операции. Очень много было ожиданий Запада и наших относительно, как его назвали, контрнаступления. Я, кстати, это слово даже не употреблял. Я употребляю – наступательные и оборонительные действия, потому что на разных направлениях у нас были разные задачи", – объяснил Игнат.

Также он подчеркнул, что без авиационной составляющей крайне сложно проводить наземные операции, в том числе, десантирование. Игнат отметил, что враг может простреливать позиции украинских войск, поэтому в ответ необходимо бить по врагу дальнобойным вооружением.

"Можно и морским путем десантировать, перевезти, как форсирование Днепра сейчас допустим проходит. Но сколько вы людей сможете десантировать, если вас будут встречать огнем, все простреливается? Не все так просто. Надо врагу удары наносить постоянно дальнобойным вооружением и технологическим вооружением", – заявил Игнат.

Ранее сообщалось, что уже первые западные истребители F-16 значительно усилят возможности Сил обороны Украины на передовой. С их помощью можно будет перехватывать крылатые ракеты и ударные беспилотники, однако для того, чтобы получить полный контроль над воздушным пространством Украины, нужно будет и дальше наращивать боевую авиационную мощь.

Ранее сообщалось, что 31 января в Крыму прогремела серия взрывов. РосСМИ заявили об атаке "десятками ракет", в сети сообщили о пожаре в районе аэродрома "Бельбек".

Как сообщал OBOZ.UA, после ракетного удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму российская армия потеряла пункт управления авиацией. Но, несмотря на это, враг пытается создать видимость, что якобы ничего не изменилось и вопреки рискам продолжает применять авиацию на юге Украины.

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