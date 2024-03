Имеет решающее значение: в ISW оценили, как нехватка западной помощи может повлиять на ситуацию на поле боя в Украине

Продолжающиеся задержки с западной помощью в области безопасности, скорее всего, отложат усилия Украины по восстановлению инициативы на всей линии фронта. Нехватка материальных средств вынуждает ВСУ экономить их, а неопределенность в отношении будущей помощи ограничивает оперативное планирование.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там отметили, что такие паузы с предоставлением критически важных снарядов и техники для армии в итоге заставят Киев принимать трудные решения.

"О том, как распределять ресурсы между будущими оперативно значимыми контрнаступательными действиями и текущими оборонительными операциями против российских наступательных сил, которые в настоящее время владеют инициативой", – подчеркнули аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Силы обороны планируют провести контрнаступательные операции в 2024 году, но указал, что основной целью страны остается защита украинской территории.

Он также заявил, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая начнется в конце мая или летом 2024-го, что, считают в ISW, еще больше отложит возможности ВСУ подготовить и начать контрнаступательные действия.

Аналитики добавили, что хорошо оснащенные украинские силы доказали свою способность предотвратить даже незначительные успехи войск РФ во время российских крупномасштабных наступательных усилий. И в целом ВСУ способны серьезно ослабить атакующие оккупационные силы.

"Но помощь Запада в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины концентрировать материальные и живые силы для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности достаточно ослабить российские наступательные усилия, чтобы перехватить инициативу на всей линии фронта", – еще раз подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что, несмотря на попытки оккупантов захватить как можно больше украинских территорий, Силы обороны уже стабилизируют линию фронта. Более того, по его словам, уже вскоре защитники начнут готовиться к контрнаступательным действиям для перехвата инициативы.

