'Именно с него запускают 'Цирконы': украинцев в Крыму призвали поделиться данными о российском ракетном комплексе 'Бастион'

Украинцев во временно оккупированном Крыму призвали передавать информацию о расположении вооружения российской оккупационной армии. В первую очередь украинских военных интересует береговой ракетный комплекс "Бастион" на территории полуострова.

Именно с этого БРК российские террористы запускают гиперзвуковые ракеты "Циркон" по украинским городам. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, ракеты "Циркон" долетают до украинских городов за считанные минуты. При чем враг запускает их с разных районов оккупированного Крыма.

Также Федоров подчеркнул, что по меньшей мере дважды россияне уже атаковали Киевскую область этими ракетами. По данным украинской разведки, "Цирконами" оккупанты пытаются пробить противовоздушную оборону.

Министр призвал жителей временно оккупированного полуострова передавать информацию о береговых ракетных комплексах "Бастион", с которых оккупанты запускают "Цирконы". Украинцев просят сообщать о местах запусков ракет, локации хранения комплексов, местах хранения ракет и заправки БРК.

Кроме того, Федоров добавил, что необходима информацию о российских оккупантах, которые обслуживают БРК "Бастион". Сообщать можно об именах, должностях, местах службы и проживания.

Всю необходимую информацию можно присылать в бот "єВорог". Также украинцам напомнили, что в случае передачи информации нужно позаботиться о собственной безопасности: удалить переписку с ботом, фото и видео из галереи, а также из папки "удаленое" или "корзина".

"Данные о Бастионе очень нужны. Если их уничтожить, это минус возможность для россиян обстреливать украинские города", – написал Федоров.

Напомним, российские оккупационные войска начали бить по украинским городам гиперзвуковой ракетой "Циркон". Это указывает на то, что россияне пытаются использовать все, что есть на вооружении.

Как сообщал OBOZ.UA, по территории Украины с начала 2024 года было нанесено по меньшей мере два удара ракетами 3М22 "Циркон". Первый произошел в ночь на 7 февраля в Днепровском районе Киева вблизи разрушенной линии электропередачи, второй удар – 25 марта.

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