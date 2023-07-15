Имеют ли право работники ТЦК задерживать мужчин и принудительно доставлять в военкомат: разъяснение

С начала полномасштабной войны в Украине идет военное положение и мобилизация. Уполномоченные лица занимаются рассылкой повесток военнообязанным мужчинам для пополнения потерь на фронте и формирования мобилизационного резерва.

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Закон не определяет точно места, где повестки можно вручать, поэтому представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки раздают их всюду, включая публичные места. Так, юристы разъяснили правовые нюансы, когда действия работников ТЦК неправомерны, передает NV.

В случае отказа принять повестку, гражданину могут объяснить его обязанности и предложить подписать акт об отказе в присутствии двух свидетелей. Кроме того, если правила выдачи повестки нарушены, лицо может задокументировать эти нарушения и позже в присутствии двух свидетелей указать их в отрицательном акте.

Согласно правилам, видеофиксация вручения повестки разрешена, однако во время военного положения запрещено снимать на видео стратегические объекты, представителей ТЦК или Национальной полиции.

В случае отказа от вручения повестки или после ее вручения представители полиции и/или работники ТЦК или военные Вооруженных Сил Украины не имеют права задерживать лицо и против его воли доставлять его в отделение полиции или ТЦК. Они также не имеют права отбирать у человека документы или телефон. В случае незаконной доставки в ТЦК военные или полиция не могут препятствовать вызвать адвоката или сообщить родственникам о местонахождении лица. Человек имеет законное право обратиться в Национальную полицию, чтобы сообщить о нарушении.

Задержание военнообязанных и их доставка в ТЦК возможны, но условия, сроки и обстоятельства такого задержания предусмотрены законом.

В частности, в случае отказа военнообязанного явиться в ТЦК, к нему могут быть применены административные меры принуждения. По закону право на задержание такого лица имеет национальная полиция.

В первую очередь, доставка в ТЦК необходима для оформления админштафа, поскольку это входит в полномочия начальника ТЦК, и законом запрещено выписывать админштаф без присутствия лица.

После получения штрафа его нужно оплатить в течение 3 рабочих дней и явиться в ТЦК для получения новой повестки.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли отказаться от мобилизации через религию и что такое альтернативная служба.

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