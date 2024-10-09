Имеют вид обычного конверта: в 'Укрпочте' объяснили нюансы рассылки повесток

В Украине идет мобилизация, и недавно "Укрпочта" начала рассылать повестки военнообязанным. Граждане, в частности жители Чернигова, получают уведомления, в которых предлагается обратиться в ближайшее отделение почты для получения повестки от территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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Эти повестки выглядят как обычные заказные письма, которые адресаты должны подписать при получении. Об этом сообщает "Суспільне".

Получатели отмечают, что уведомления имеют стандартный формат, но содержат персональные данные.

Хотя представители Черниговской дирекции "Укрпочты" отказались комментировать детали рассылки, руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский подтвердил, что процесс отправки повесток ничем не отличается от рассылки судебных документов.

В случае, если адресат не может получить письмо лично, в его адрес остается сообщение. Если лицо не обращается за повесткой, он возвращается отправителю, которым является Министерство обороны Украины.

"Если отмечается, что человека нет (то есть не получил письмо лично, – ред.), остается сообщение. Если за письмом не приходят, то так же, как и с судебными документами – мы это оставляем в системе и возвращаем письмо (повестку, – ред.) .) отправителю (Минобороны, – ред.)", – объяснил он.

Смелянский подчеркнул, что вся процедура четко регламентирована законодательством. Листы с повестками не имеют никаких особых признаков и выглядят как обычные конверты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали повестки, сгенерированные через электронный реестр, которые "Укрпочта" начала посылать военнообязанным. С 17 сентября уже было отправлено не менее 6000 таких повесток.

– Адвокат Дмитрий Франчук рассказал, что в Украине повестки, присланные военнообязанном заказным письмом через "Укрпочту", законны. За игнорирование норм, указанных в документе, адресата могут по меньшей мере оштрафовать.

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