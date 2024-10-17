'Инсинуации неназванных источников': в МИД отреагировали на информацию BILD по ядерному оружию в Украине

Министерство иностранных дел Украины официально опровергало информацию о планах Украины по разработке оружия массового уничтожения. Эту информацию в МИДе назвали "инсинуациями неназванных источников издания BILD".

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Официальное опровержение сделал представитель МИД Украины Георгий Тихий. Он подчеркнул, что Украина была и остается "преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия", в то время как "Москва создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины".

"В Украине убеждены, что Договор о нераспространении ядерного оружия остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает соблюдать положения ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения. В отличие от России, Украина, в отличие от России, исполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными актерами", – отметил Тихий.

Представитель МИД также призвал мировое сообщество "к объединению усилий в воплощении Формулы мира, в частности, его первого пункта "Радиационная и ядерная безопасность".

Речь идет о материале Bild, в котором "высокопоставленный украинский чиновник, занимающийся вопросами поставки оружия", утверждает, что Украина может "всего за несколько недель получить первую ядерную бомбу" – украинские оружейники, мол, только ждут приказа.

Издание также ссылается на слова украинского президента Владимира Зеленского. Во время общения с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом украинский лидер отметил необходимость вступления Украины в НАТО. Он упомянул о Будапештском меморандуме, который не смог защитить Украину после отказа от ядерного оружия.

"Какой выход? Или у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", – сказал тогда Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до официального опровержения МИД "инсинуации BILD" опроверг и сам Зеленский. Сегодня на совместном с главой НАТО Марком Рютте брифинге в Брюсселе он заявил буквально: "Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие".

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