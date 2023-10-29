Иран опробовал новые дроны-камикадзе Sina и Fateh: чем они опасны. Фото

Иранская армия провела крупномасштабные военные учения под кодовым названием "Эгтедар", что в переводе означает "Власть". В рамках тренировок солдат были испытаны новые ударные беспилотники Sina и Fateh, оснащенные боеголовками массой от 300 до 1000 грамм.

Об этом сообщили в информагентстве Ирана. Дроны-камикадзе работают в формате барражирующих БПЛА.

"Мобильные штурмовые подразделения сухопутных войск использовали эти беспилотники для поражения как стационарных, так и движущихся целей в радиусе 10 километров", – указали в сообщении.

Отметим, дроны-камикадзе – тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью, которые способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать её после получения соответствующей команды от оператора или выполнять задачи, предусматриваемые заложенным алгоритмом.

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Как сообщал OBOZ.UA, еще летом украинское ГУР выяснило, что РФ ведет переговоры, чтобы получить новые виды дронов из Ирана. Прежде всего оккупанты хотят получить ударные БПЛА или беспилотники-камикадзе.

Тем временем Тегеран разрабатывал новый усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10. У БПЛА будет увеличена дальность и продолжительность полета.

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