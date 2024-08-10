Иранские ракеты Fath-360 и Ababil: что известно о вооружении, которое может получить Россия

В ближайшее время страна-террорист Россия может получить от Ирана баллистические ракеты малой дальности. По предварительным данным, договоренности Москвы и Тегерана о поставках ракетного вооружения находятся на последних стадиях.

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РФ может получить значительное количество ракет "поверхность-поверхность" Fath-360 и Ababil. Об этом сообщает Reuters.

Десятки российских военнослужащих сейчас проходят в Иране подготовку по использованию баллистической ракеты ближнего действия Fath-360. Источники в европейской разведке отмечают, что РФ ожидает получения сотен единиц ракет.

Контракт с иранскими официальными лицами на поставку баллистических ракет Fath-360 и Ababil россияне подписали еще в декабре 2023 года. Ссылаясь на многочисленные конфиденциальные разведывательные источники, европейские чиновники заявили, что российские военные посетили Иран, чтобы изучить, как управлять системой Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км. Один из источников сказал, что "единственным следующим возможным шагом" после обучения будет фактическая поставка ракет в Россию.

По словам военного эксперта, у Москвы есть собственные баллистические ракеты, однако поставки Fath-360 могут позволить России использовать большую часть своего арсенала для поражения целей за линией фронта, одновременно применяя иранские боеголовки для поражения целей на более близком расстоянии.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и партнеры по G7 "готовы дать быстрый и жесткий ответ, если Иран продолжит подобные поставки".

"Это будет означать резкое усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Белый дом неоднократно предупреждал об углублении партнерства в сфере безопасности между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину", – заявили в США.

По информации портала Defense Express, кроме Fath-360 российские террористы могут получить от Ирана ракеты Ababil. Это небольшая по размерам ракета длинной 3,7 метра, весом 240 кг и дальностью до 86 км.

Ababil существует в двух версиях со спутниковой и инерциальной навигацией и дополнительной оптико-электронной системой наведения на конечном участке. Также известно, что пуск ракеты производится из транспортно-пусковых контейнеров, группирующихся по 8 на одной платформе.

Напомним, осенью 2023 года сообщалось, что Иран может продать России свои баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300-700 километров. О намерениях "партнеров" заключить такой контракт речь шла еще в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Северная Корея может увеличить объем и ассортимент оружия, которое она поставляет стране-агрессору России. 30 июля один из украинских батальонов заметил, что российские силы используют северокорейскую военную технику на границе между Украиной и Белгородской областью.

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