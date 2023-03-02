Иркутских ''мобиков'', которые трижды жаловались на преступные приказы командования, бросили на штурм позиций ВСУ

Мобилизованные армии РФ из Иркутска множество раз жаловалось на свое начальство по причине преступных приказов. Но несмотря на это, данных солдат бросили на штурм украинских военнослужащих на Авдеевском направлении.

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Об этом сообщили российские СМИ. Примечательно, что незадолго до этого губернатор Игорь Кобзев пообещал, что "ребят переведут к новому месту службы".

"Отправили 1 и 2 батальон. Мы ждали перевода [в тероборону – Ред.], но нас никуда не переводят", – сообщили российские военные.

В начале февраля иркутские военнослужащие из полка 1439 записали два видеообращения к Владимиру Путину и Игорю Кобзеву. Мобилизованные заявили о "беззаконных и преступных приказах командования", которое сформировало из них штурмовые подразделения и отправило "на убой". Третье обращение военных их жёны отправили в онлайн-приёмную Главной военной прокуратуры.

26 февраля губернатор Игорь Кобзев пообещал, что "в ближайшее время ребята переведут к новому месту службы".

"Вообще ничего не изменилось, хотя мы очень надеялись", — сообщили иркутские мобилизованные в ночь накануне отправки.

Как сообщал OBOZREVATEL, В России продолжается подпольная война с военкоматами страны. В Кировске Ленинградской области 16-летний парень забросал военкомат "коктейлями Молотова". Полицейские поймали парня, когда он прятался за автобусной остановкой. У него нашли еще один коктейль, солярку и тряпки.

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