'Исчезают целыми группами': россиянка 'прозрела' после потерь РФ у Торецка и пожаловалась на пропаганду. Видео

На фоне ожесточенных боев у Торецка все чаще появляются свидетельства о массовых потерях российской армии. В сети появилось видео россиянки, чей муж пропал без вести на фронте.

Видео дня

Она откровенно рассказала о реалиях войны, которые кардинально отличаются от картинок российской пропаганды. Соответствующий ролик опубликовал российский Telegram-канал.

По ее словам, российских военных бросают в бой без достаточной подготовки, без техники и элементарного обеспечения. Те самые "величественные парады" на 9 мая, где Россия демонстрирует силу и технику, не имеют ничего общего с реальностью фронта.

"Ребята пропадают целыми группами. Исчезли одни, посылают других туда. Исчезли другие - прислали третьих... Где вся техника, которую показывают на 9 мая? На фронте ничего нет, ребята все покупают за свой счет", - жалуется россиянка.

Отмечается, что из-за плохого обеспечения, бесчеловечного отношения командиров, тупых бессмысленных жертв оккупанты исчезают уже в первых боях.

Те, кто подписал контракт на войну, начинают горько жалеть об этом уже в первые месяцы.

Напомним, в российской оккупационной армии все чаще используют их любимый "мотивационный прием" - расстреливают солдат, которые отказываются выполнять преступные и заведомо провальные задачи на фронте. Командиры в армии страны-агрессора уверены, что нужно "обнулить" нескольких оккупантов, чтобы другим было страшно отказываться от операций на поле боя.

Командиры армии РФ давно известны своим человеконенавистническим отношением к подчиненным. Один из них в очередной раз доказал это, угрожая ударить из миномета по позиции своего же подразделения. Командир пригрозил своим подчиненным расправой за то, что они не выходили на связь.

Как сообщал OBOZ.UA, военные России устраивают пьянки с драками и домогательствами в тылу на Курщине и Белгородщине. У местных жителей складывается не лучшее впечатление о таких "защитниках родины", свидетельствует перехват ГУР.

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