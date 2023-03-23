Испания направит в Украину шесть танков Leopard уже на следующей неделе – министерство обороны

Испания до конца следующей недели отправит в Украину первые шесть современных боевых танков Leopard. К тому времени завершатся окончательные огневые испытания этих боевых машин в полевых условиях.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на сообщения Минобороны Испании. Отмечается, что шесть Leopard 2A4 проходят последние проверки на вооруженном заводе Santa Barbara Sistemas вблизи Севилья на юге Испании.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила завод 23 марта. Она сообщила, что вскоре туда прибудут для проверки и испытаний еще четыре танка Leopard, предназначенных для Украины.

Как сообщило на прошлой неделе Минобороны, первая группа украинских военных, учившаяся управлять испанскими танками, завершает тренировку на военной базе на севере страны.

Напомним, что Маргарита Роблес в прошлом месяце сообщала парламенту Испании, что Мадрид пришлет Киеву шесть танков Leopard.

Через день после этого заявления в годовщину вторжения России в Украину премьер-министр Испании Педро Санчес неожиданно посетил Киев. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и объявил, что Испания увеличит свои обязательства до 10 боевых машин.

Leopard 2 – это самый популярный танк в Европе благодаря отлично сбалансированным характеристикам. Он очень хорошо бронирован, однако не уступает конкурентам скорости и мощности вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маргарита Роблес заявила, что Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4, которые уже не находятся на вооружении страны и были отправлены на восстановление. По ее словам, со временем количество "леопардов", которые Мадрид готов поставить Киеву, может возрасти.

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