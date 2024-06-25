Испания передала Украине ракеты для ПВО Patriot и танки Leopard – СМИ

В конце прошлой недели Украина получила от Испании партию зенитных ракет в комплексы противовоздушной обороны Patriot и боевые танки Leopard. Это уже вторая поставка за месяц.

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Об этом сообщает новостное агентство EFE. Они ссылаются на собственные источники в испанском правительстве.

Отмечается, что также эта поставка оружия включает в себя различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения и турели с дистанционным вооружением.

Следует добавить, что по итогам заседания "Рамштайна" 20 мая министр обороны Маргарита Роблес назвала ракеты частью "важной партии" помощи.

Напомним, в конце мая правительство Испании приняло решение об отправке в Украину очередного пакета военной помощи. В него войдут ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также танки Leopard 2A4. Общая сумма пакета военной помощи составит 1 миллиард 230 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе согласовали правовые нормы использования доходов от замороженных активов страны-агрессора России в пользу обороны Украины. Первым взносом в 1,4 миллиарда евро Киев сможет воспользоваться уже в июле 2024 года.

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