Итоги 'Рамштайна': Испания предоставит Украине еще одну партию танков Leopard и ракеты для Patriot

Испания отправит Украине новый пакет военной помощи. В него войдут танки Leopard, 155-мм боеприпасы, ракеты Patriot и система противодействия беспилотникам.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Такое решение было принято по итогам 22 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Кроме того, в Украине в качестве военной помощи Испания планирует передать оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели для дистанционного огня. Уточняется, что помощь полностью поступит в конце июня 2024 года. В то же время, некоторые ракеты к Patriot, очевидно, уже в Украине.

Стоит отметить, что Роблес приняла участие в заседании "Рамштайна" дистанционно. Она подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Испании в долгосрочной перспективе будет подкреплена будущим подписанием двустороннего соглашения о безопасности. По словам Роблес, новый пакет военной помощи Украина получит за счет вклада испанской оборонной промышленности.

Напомним, что участники Контактной группы "Рамштайн" с начала полномасштабной войны выделили для Украины 95 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности. Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать регулярную помощь Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, США в понедельник, 20 мая, созвали очередную встречу в формате "Рамштайн". Члены Контактной группы по обороне Украины под руководством Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встречаются в онлайн-формате.

Ранее Швеция приняла решение выделить 28 млн евро Украине. 18 млн евро передадут коалициям в рамках "Рамштайна", а 10 млн направят в фонд НАТО для Украины.

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Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко 20 мая заявил, что Украина ясно осознает, что война закончится переговорами. По его словам, именно с этой целью была подготовлена формула мира.

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