'Использовал весь запас ракет': Игнат раскрыл подробности гибели пилота F-16 Алексея Меся

Украинский пилот Алексей Месь, погибший 26 августа 2024 года, был задействован в напряженном воздушном бою, во время которого он уничтожил несколько враждебных целей. Однако защитник использовал весь запас ракет, находившихся на борту F-16.

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Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что Алексей был опытным пилотом, который погиб за Украину.

"Это не просто потеря F-16, а потеря лучшего пилота, который овладел этим самолетом, который учился длительное время в США. Алексей Месь на позывной "Мунфиш", отдал жизнь в воздушном бою, он защищал страну. В то время более 200 воздушных целей летело по всей стране, интенсивное сражение и Алексей использовав запас ракет, уже уничтожил несколько крылатых ракет. Но случилась трагедия – самолет был сбит", – рассказал Игнат.

По его словам, дело не в потере самого истребителя, а в гибели опытного пилота, однако дело Алексея Меся продолжает другой защитник.

"Сейчас его дело продолжает другой пилот, он уничтожил сразу 6 крылатых ракет, это произошло в канун Нового года. Это абсолютный рекорд, ни один пилот в мире на F-16 не сбивал крылатые ракеты с авиационной пушки и еще в таком количестве", – подчеркнул Игнат.

Напомним, 26 августа, отражая атаку РФ, Алексей Месь уничтожил 3 крылатые ракеты и "Шахед", отдав свою жизнь. Герою присвоили воинское звание полковника посмертно. Он был сильным и преданным воином, высококлассным лётчиком, лидером на земле и в небе.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября 2024 года, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, причины падения украинского истребителя F-16 неизвестны. Специальная комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты катастрофы.

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