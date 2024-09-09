"Результаты расследования будут известны в ближайшее время": Сырский высказался об авиакатастрофе F-16

На сегодняшний день причины падения украинского истребителя F-16 пока неизвестны. Сейчас специальная комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты катастрофы.

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Результаты расследования будут известны в ближайшее время. Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, летчик, который погиб, перед авиакатастрофой сбил две российские ракеты. Также он нацелился на третью крылатую ракету, используя бортовое оружие.

Отвечая на вопрос о вероятности так называемого дружественного огня, Сырский заявил, что не может комментировать то, по чему еще нет результата расследования. В то же время генерал выразил уверенность, что в ближайшее время будут известны все подробности об авиакатастрофе F-16.

"Я думаю, что результаты расследования будут известны всем в ближайшее время. И с одной стороны, мы не собираемся это скрывать, но с другой стороны, эффективность применения этих самолетов доказана результатами – уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16, так что это, безусловно, усилит наши обороноспособность, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника", – сказал Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Украине разбился F-16.

– Факт потери самолета впоследствии подтвердили в Генштабе ВСУ. В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что погиб летчик Александр Месь "Мунфиш". 26 августа, отражая атаку РФ, он уничтожил три крылатых ракеты и "Шахед". Героя похоронили 29-го числа.

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