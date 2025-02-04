Использовался для координации наступательных действий армии РФ: ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления врага на Курщине

Воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления подразделения войск РФ в районе населенного пункта Новоивановка на Курском направлении. Враг использовал его для координации наступательных действий.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Удар был нанесен в понедельник, 3 февраля 2025 года.

В Генштабе рассказали, что вражеский пункт управления размещался на территории заброшенного здания.

Войска страны-агрессора использовали его для координации наступательных действий против украинских защитников на Курском направлении.

В результате операции, которую провели ВСУ, объект понес значительные повреждения и существенные потери среди личного состава россиян.

Благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения, заявили в Генштабе.

"Наша цель – уничтожить все ключевые пункты управления и другие военные объекты противника до полного прекращения российской агрессии. Борьба продолжается. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Дополняется...