'Находимся в обороне': в ВСУ уточнили ситуацию на Курщине и сказали, есть ли там войска КНДР

В зоне проведения Силами обороны Курской операции на территории РФ в последние дни не наблюдается большого количества военных КНДР в составе российского оккупационного войска. Северокорейские солдаты использовали тактику "больших человеческих волн", сейчас украинские военные этого не фиксируют.

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Об этом в эфире канала "Эспрессо" в понедельник, 3 февраля, рассказал офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Петр Гайдащук. По его словам, ВСУ на Курском направлении находятся в обороне, им удается отбивать российские штурмы и удерживать ранее занятые позиции.

Военный рассказал, что была информация о том, что войска Северной Кореи отвели из этого направления из-за больших потерь.

Сейчас на фронте не заметна тактика, которую они использовали. По словам Гайдащука, в отличие от россиян они применяли тактику больших человеческих волн. Это около 50 человек, которые без бронетехники двигались по 10-15 километров в направлении украинских позиций.

Затем они могли в полный рост бежать в направлении позиций ВСУ, несмотря на потери. Они просто переступали через своих раненых и убитых и пытались зайти на позиции сил обороны.

Такая тактика войск КНДР не сработала: украинской армии удавалось наносить им достаточно большие потери.

Военный также добавил, что для россиян Курское направление является приоритетным, они поставили своей целью вытеснить ВСУ из региона.

"Нам удается отбивать штурмы, удерживать оборону ранее занятых нами позиций. Противник использует артиллерию, дроны, бронетехнику. Бронетехника преимущественно используется для доставки штурмовых подразделений и все реже для огневой поддержки этих подразделений", – добавил Гайдащук.

Как сообщал OBOZ.UA, издание NYT заявило, что северокорейских военных вывели с линии фронта в Курской области после того, как они понесли значительные потери. Основной проблемой солдат КНДР стала их дезорганизация и отсутствие сплоченности.

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