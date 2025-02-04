Разведка Южной Кореи раскрыла, когда солдаты КНДР 'исчезли' с линии фронта на Курщине: не участвуют в боях

Войска Северной Кореи, развернутые для поддержки войны РФ против Украины, очевидно, не принимали участия в боях на Курщине с середины января. Одной из причин их "ичезновения" являются большие потери: предположительно, 300 были убиты, а около 2700 получили ранения.

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Об этом во вторник, 4 февраля, сообщило Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS). Ведомство обнародовало собственные разведданные, подтвердив недавний отчет The New York Times о том, что солдаты КНДР были отозваны с линии фронта в середине января из-за тяжелых потерь, пишет Yonhap.

Американская газета ссылалась на официальные лица США и Украины.

"С середины января не было никаких признаков участия в боевых действиях северокорейских войск, дислоцированных в районе Курска", – заявили в NIS.

В разведке Южной Кореи также повторили сообщения СМИ, заявив, что одной из причин отсутствия северокорейских войск, по всей видимости, являются большие потери.

В то же время в NIS добавили, что ведутся работы по определению точной причины.

По оценкам Сеула, Пхеньян отправил около 11 тыс. солдат для поддержки РФ в ее войне против Украины. Из них предположительно 300 были убиты, а около 2700 получили ранения.