Использование дронов на поле боя не может компенсировать ВСУ недостаток боеприпасов: в ISW указали последствия задержки помощи от Запада

Силы обороны Украины эффективно используют беспилотники, в частности FPV-дроны, на поле боя. Но это не может полностью компенсировать им нехватку критически важных боеприпасов или артиллерии, ракетных комплексов большой дальности, систем ПВО.

Если Украина не получит помощь от Запада, войска РФ "в течение нескольких недель" получат еще большее артиллерийское преимущество на всей линии фронта. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Украинские силы частично смягчили продолжающуюся нехватку артиллерийских боеприпасов, используя дроны с видом от первого лица (FPV) для сдерживания атак российской пехоты и бронетехники. Хотя артиллерийские системы могут наносить гораздо более мощные удары, чем БПЛА и боеприпасы, сбрасываемые с дронов", – отметили аналитики.

Неназванный представитель НАТО на днях сообщил журналу Foreign Policy, что ВСУ использовали FPV-дроны, чтобы поразить более двух третей от общего количества российских танков, которые они уничтожили за последние месяцы.

Эксперты обратили внимание, что украинские пилоты FPV-дронов нацеливаются на открытый люк российского танка, двигатель или боеприпасы, хранящиеся в башне. Такие БПЛА с относительно легкой грузоподъемностью способны временно вывести бронетехнику из строя во время боевой операции, но вряд ли смогут уничтожить ее так, чтобы та не смогла больше вернуться на фронт.

"Системы радиоэлектронной борьбы и повышенная броня техники также могут затруднить для FPV-дронов удар по конкретной цели, хотя технологическая и тактическая конкуренция может периодически создавать окна возможностей для нападения или защиты, чтобы получить преимущество", – оценили в ISW эффективность применения БПЛА.

26 марта агентство Reuters сообщило, что украинские пилоты FPV-дронов признали, что не смогут удержать линию фронта без артиллерии и пехоты. Украинским силам удалось частично отразить возросший темп российских механизированных атак в последние недели, несмотря на нехватку боеприпасов. Однако, считают аналитики, способность Украины отражать механизированные российские штурмы с помощью FPV-дронов является лишь частичным смягчением, а продолжающаяся нехватка артиллерии лишает их возможности быстро и в больших количествах уничтожать бронетехнику.

Командующий Европейским командованием США генерал Кристофер Каволи предупредил 10 апреля, что российские силы в настоящее время имеют артиллерийское преимущество 5:1 на линии фронта (заявление согласуется с сообщениями украинских официальных лиц), но оно может возрасти к 10:1 "в течение нескольких недель", если США и дальше будут задерживать оказание военной помощи Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский и высокопоставленные военные недавно предупредили, что задержки с помощью Запада вынудили страну уступить инициативу на поле боя РФ и что ВСУ не могут планировать успешное контрнаступление или оборонительную операцию, не зная, когда и какую помощь получат.

"Задержки с военной помощью Запада вынудили украинских военных экономить технику и им приходится принимать трудные решения, определяющие приоритетность определенных аспектов своей обороны, ценой жизней и потерянных территорий, а также за счет постоянного выбора: ограничить российский военный потенциал или планировать будущие контрнаступательные операции", – подытожил ISW.

