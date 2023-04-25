'Использует преимущество в авиации': Наев указал на изменение тактики врага с применением управляемых авиационных бомб

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины и война длятся уже второй год. За это время, несмотря на значительные ограничения производства нового оружия из-за санкций, РФ все же удалось изменить тактику на поле боя.

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Об этом в интервью изданию "Укринформ" рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев. Он утверждает, что из-за действия западных санкций производство оружия на территории РФ значительно замедлилось, поскольку существует значительный дефицит запчастей.

Однако враг сумел адаптироваться к новым реалиям и применяет запасы советских времен. Генерал отметил, что сейчас армия РФ стала чаще применять управляемые авиационные бомбы – модернизированные советские ФАБ.

Таким образом, российская сторона использует свое преимущество в авиации, поскольку применение этих бомб возможно без вхождения в зону действия украинских ПВО. К тому же, когда по нашим позициям работают бомбардировщики врага, их дополнительно прикрывают истребители Су-30 и Су-35.

"Помимо этого, действия бомбардировочной авиации прикрывают истребители типа Су-30 и Су-35, бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения к расстоянию пуска ракет "воздух – воздух", – отметил Наев.

Генерал-лейтенант добавил, что качественно изменить ситуацию можно будет после того, как Украина получит от иностранных партнеров современные боевые самолеты.

Напомним, что Кирилл Буданов рассказал, кто из представителей военно-политического руководства в РФ был против вторжения в Украину. Так, многие в руководстве России понимали, что война плохо кончится для страны-агрессора.

Ранее в ГУР рассказали о настроениях в российской элите. Россия уже потерпела стратегическое поражение, так что среди российских элит царят все более депрессивные настроения.