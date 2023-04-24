'За две недели до начала резко изменил мнение': Буданов рассказал, кто в Кремле был против вторжения в Украину

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину некоторые представители военно-политического руководства РФ были против развязывания войны. Речь идет, в частности, о директоре ФСБ Александре Бортникове, который за несколько недель до нападения вынужден был поменять свою позицию.

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Многие в руководстве России понимали, что война плохо кончится для страны-агрессора. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, категорически за нападение на Украину выступал министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник генштаба РФ Валерий Герасимов и другие военные преступники. Однако далеко не все члены военно-политической верхушки РФ выступали за вторжение.

"Исключительно за выступали Шойгу и Герасимов. До последнего держался Бортников, он был против, но из-за определенных личных мотивов за две недели до начала он резко изменил свое мнение и сказал: "Нет, там все нормально, мы готовы". И еще несколько функционеров. Все", – сказал Буданов.

Начальник ГУР подчеркнул, что украинской разведке известно, почему некоторые российские функционеры поменяли мнение, однако сейчас об этом пока нельзя говорить. При этом Буданов отметил, что в РФ понимают неизбежность поражения, поэтому для многих в Кремле сейчас встал вопрос о собственном выживании.

Буданов провел некую историческую параллель, добавив, что в РФ все может закончиться массовым террором внутри страны и поиском виновных в поражении.

Ранее Буданов заявил, что военно-политическое руководство РФ не станет применять ядерное оружие в ответ на деоккупацию Крыма. По его словам, страна-агрессор, наоборот, попытается сделать потерю Крымского полуострова незаметной.

Напомним, в ГУР считают, что призывы военного преступника Евгения Пригожина закончить "СВО" очень красноречивы с точки зрения реальных процессов в российских элитах. Развязанная президентом РФ Владимиром Путиным война против Украины создала в российских властных кругах "много микротрещин", со временем они будут только расширяться.