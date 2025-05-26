'Используют во время комбинированных атак': Плетенчук объяснил, как понять, что Россия может запустить 'Калибры' по Украине

Во время комбинированных атак по Украине страна-агрессор Россия осуществляет запуск крылатых ракет "Калибр" с подводных лодок. Как правило, в случае появления информации о снаряжении вражеских самолетов есть большая вероятность применения упомянутых ракет.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что, в отличие от баллистического вооружения, при запуске "Калибров" остается время для реагирования.

"Они (оккупанты. – Ред.) используют в основном подводные лодки, которые находятся какой-то период в море. Их используют во время комбинированных атак. И если есть информация, что снаряжаются самолеты, а она, как правило, заранее появляется во всех соответствующих пабликах, тогда следует считать, что, возможно, будут применены также и морские (носители крылатых ракет. – Ред.)", – пояснил спикер ВМС ВСУ.

Он отметил, что значительное присутствие российской авиации в акватории Черного моря создает так называемую серую зону, в которой россияне не могут действовать свободно из-за угрозы со стороны украинских морских дронов.

Однако ограничены и возможности украинских военных. Это имеет большое значение, ведь именно авиация в основном используется для противодействия украинским беспилотникам. Плетенчук подчеркнул, что сейчас над Черным морем можно наблюдать почти все имеющиеся образцы авиатехники, которая есть у РФ.

"В первую очередь они используют вертолеты, как семейство Ка, так и Ми. И также это самолеты разных классов, начиная от патрульных, тихоходных, противолодочных самолетов. То есть бросают весь имеющийся ресурс, потому что они (россияне. – Ред.) прекрасно понимают эту угрозу существованию их флота в принципе", – резюмировал спикер ВМС.

Напомним, украинские военные в ночь на 26 мая отбили очередную комбинированную атаку РФ. Над многими населенными пунктами и за их пределами защитники обезвредили 288 ударных и имитационных дронов, а также все 9 ракет. К сожалению, зафиксированы попадания и падения обломков в 15 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая ВСУ отбили массированную вражескую атаку, сбив 45 крылатых ракет и обезвредив 266 беспилотников различных типов. В целом РФ применила 367 средств воздушного нападения, из-за чего пострадали многие регионы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!