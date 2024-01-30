'Испытываем в бою': Украина атакует объекты на территории РФ дронами собственного производства, – Камышин

Украина использует для атак по объектам на территории РФ преимущественно дроны собственного производства. При этом тестирование украинские БПЛА проходят сразу в боевых условиях.

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За пусками дронов внимательно присматривают инженеры, которые фиксируют применение беспилотников для того, чтобы совершенствовать их. Об этом пишет издание TIME со ссылкой на министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Чиновник рассказал журналистам, что "почти все последние удары" по целям на территории РФ были нанесены не зарубежными, а отечественными дронами "из украинских фабрик и подпольных мастерских".

Издание отмечает, что эти БПЛА обычно запускаются ночью с секретных баз на территории Украины.

"Их тщательно охраняют: кроме солдат, управляющих дронами, лишь нескольким гражданским инженерам обычно разрешается наблюдать за пусками. Инженеры тщательно фиксируют и измеряют работу оружия, изучают его применение и неудачи", – пишет TIME.

У этих БпЛА тестовые полеты одновременно являются и боевыми.

"У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне. Мы испытываем их в бою. Поэтому мы должны быть там, вносить коррективы и усовершенствования", — объяснил Камышин.

Издание также констатирует, что Украина сейчас пытается снизить зависимость от западного оружия путем наращивания собственного производства. Достижение способности закрывать текущие потребности в вооружении, говорят журналисты, является одним из центральных пунктов стратегии Украины по достижению победы в войне с Россией.

В то же время, на пути реализации цели стоит потребность возродить украинскую военную промышленность, которая со времен СССР насчитывает сотни заводов и десятки тысяч квалифицированных работников. Ведь сокрушительный удар по ней нанесли как десятилетие упадка, так и ракетные удары государства-агрессора.

Поэтому, пишет TIME, перед Камышиным стоит непростая задача – возродить почти "мертвые" заводы, а в некоторых случаях – кардинально переориентировать их на совершенно новые цели.

"Сколько бы мы ни производили обычные вооружения, мы не можем догнать Россию. Нам нужно использовать передовые технологии, чтобы найти новый подход", – объяснил свою стратегию министр стратегических отраслей промышленности.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия пытается адаптироваться к более широкому использованию Украиной дронов. В настоящее время страна-агрессор завершает испытания противодроновых "миниракет", которые оккупанты планируют запускать с использованием модернизированных "панцирей".

С их помощью захватчики надеются защитить свои важнейшие военные объекты от ударов украинских дронов.