Историчность момента зашкаливает: появилось фото Малюка во время проведения спецоперации 'Паутина'

В распоряжении OBOZ.ua появилось редкое фото, которое было представлено СБУ. На нем глава ведомства Василий Малюк стоит над спутниковыми снимками военных авиабаз страны-террориста.

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Часть из них в воскресенье, 1 июня, была атакована беспилотниками. Судя по фото, планировалось атаковать пять военных объектов. Сейчас известно о том, что путинская армия могла потерять не менее 40 самолетов на общую сумму около 2 млрд долларов.

"Историчность момента зашкаливает! Фото заряжено на новый "суперхлопок" в России. Председатель СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Паутина", – говорится в сообщении к фото.

Стоит отметить, что Василий Малюк на фото смотрит на такие спутниковые снимки таких авиабаз и аэродромов:

- Оленья (Мурманская область);

- Белая (Иркутская область);

- Дягилево (Рязанская область);

- Украинка (Амурская область);

- Иваново Северное (Ивановская область).

Уже подтверждено, что первые две авиабазы были успешно атакованы. Еще одна фура с украинскими дронами ехала по Амурской области, но до цели не добралась - взорвалась, когда туда зашел человек. Очевидно, это спасло авиабазу Украинка.

Ранее сообщалось, что спецоперацию "Паутина", в результате которой поражен 41 самолет стратегической авиации России, готовили более полутора лет. Контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел председатель СБУ Василий Малюк и коллектив ведомства.

Как рассказывают источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в РФ FPV-дроны, а затем мобильные деревянные домики. Позже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, которые уже расположены на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны улетели поражать российские бомбардировщики.

Сообщалось, что 1 июня украинские дроны впервые атаковали Сибирь. Целями называют воинскую часть в поселке Среднее (Усольский район Иркутской области РФ) и аэродром "Белая" вблизи указанного населенного пункта.

Украинские соцсети уже взорвались волной шуток и мемов после новостей о масштабной операции Службы безопасности Украины, которая привела к серьезным потерям российской стратегической авиации. По данным источников, в результате спецоперации уничтожен или выведен из строя 41 самолет, среди которых - Ту-95, Ту-160 и А-50.

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