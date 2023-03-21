История с Керченским мостом может повториться: эксперт объяснил причины бегства семей оккупантов из Украины

Бегство семей российских военнослужащих, которые поселились на оккупированных территориях Украины, связано с инстинктом самосохранения. Все эти территории находятся в зоне досягаемости средств поражения украинских Сил обороны.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. "Сейчас на оккупированных территориях материковой Украины фактически нет точки, которая не достигалась бы украинскими средствами поражения. Даже Крым не является безопасным местом", – отметил он.

Как рассказал эксперт, в начале широкомасштабного вторжения российских войск в Украину многие члены семей оккупационной армии поверили в пропагандистский лозунг, что "Россия здесь навсегда" и поселились на оккупированных территориях. Многих из них, в частности, привлекал климат и природа Украины.

"Семьи приезжали в Украину как на курорт, как на отдых. Здесь тебе и море, и фрукты-овощи. Был момент, когда они действительно начали здесь обживаться", – сказал он.

В то же время по мере усиления возможностей украинской армии снижалась уверенность семей оккупантов в собственной безопасности. Первым заметным фактом бегства семей российских военнослужащих был факт массовой "эвакуации" из оккупированной Херсонщины.

Мельник не стал оценивать, насколько массовым является процесс "эвакуации" семей оккупантов из Украины, но отметил: из-за того, что вооружение ВСУ достигает почти любого уголка оккупированной территории, у врага срабатывает инстинкт самосохранения, и он пытается покинуть опасное место.

В частности, таким опасным местом стал и Крым. "Сухопутный коридор в Крым работает достаточно условно. Ни Керченский мост, ни керченская переправа нормально не работают, есть угроза, которую понимают россияне, – история с Керченским мостом может повториться", – подытожил эксперт.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в последнее время сообщается о множестве случаев бегства семей оккупантов с территории Украины, в частности, из оккупированной части Запорожской области, Бердянска, оккупированного Крыма и даже Приднестровья.