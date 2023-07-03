"История с Пригожиным, как и с ЧВК "Вагнер" в целом, – не закрыта". В ГУР рассказали, чего ожидать в ближайшее время

О полноценном перемещении всего личного состава ЧВК "Вагнер", как и персонально Пригожина, на территорию Беларуси сейчас пока речь не идет. Что касается ситуации в России, то в ближайшее время там ожидаются кадровые изменения – как военные, так и политические.

Видео дня

Об этом, а также о том, что случилось с генералом российской оккупационной армии Суровикиным, а также соратником Кадырова Делимхановым – в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

– Есть ли у ГУР информация, что "вагнеровцы" выведены с передовой?

– Сейчас есть информация, что "вагнеровцы" участия в боевых столкновениях не берут. С временно оккупированных территорий они еще полностью не выведены.

Есть база в Луганской области, которую они обустраивали долгое время, и на данный момент находятся там. Также – на некоторых других направлениях, впрочем, в незначительном количестве. Но на линии столкновения не участвуют и постепенно выводятся оттуда.

– Глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что ЧВК "Вагнер" уже не будет воевать в Украине. Речь идет о том, что эта террористическая организация не будет воевать именно как отдельная структура? Мы же слышали, что часть "вагнеровцев" могут подписать контракт с МО РФ. И/или (как вариант) может быть создано подразделение под другим названием?

– Нет, прежде всего идет речь о том, что как организованная структура – то есть силы и средства, командование – ЧВК "Вагнер" участия (на территории Украины. – Ред.) принимать не будут. Понятно, что отдельно взятые участники могут воевать кое-где. Но думаю, что вряд ли у большого количества из них будет к этому мотивация.

– Вчера стало известно, что в "Вагнере" объявили о приостановлении вербовки новых наемников. Как утверждается – временно, на один месяц. Такой срок – это просто "хорошая мина при плохой игре" или что-то иное?

– Если мы говорим о том, что "Вагнер" не будет участвовать в полномасштабном вторжении путинской армии в Украину, то логично предположить, что потребности в таких объемах вербовки новых наемников у них не будет. Еще остаются другие направления и остается тот состав, который есть.

– Относительно перебазирования "вагнеровцев" в Беларусь. Есть подтверждение, что они уже там, и если да, то какое количество?

– По Беларуси есть подтверждение, что туда переносятся юридический адрес и определенные формальные активности. То, что там будет происходить, будет носить в большей степени информационный и формальный характер. О полноценном перемещении всего личного состава "Вагнера", как и персонально Пригожина, на территорию Беларуси пока речь не идет.

– Нашей военной разведке известно, где сейчас находится Пригожин?

– По состоянию на вчера он находился в Питере.

– Говорят, что он занимается своими активами, будто бы ему дали какой-то срок.

– Ну, речь идет не только о его активах. Если мы говорим о "Вагнере", то это не об одной фигуре Пригожина. Конечно, будут делать какие-то изменения. Даже формальное перебазирование "Вагнера" в Беларусь – это потребует определенных действий.

– Вы говорите о формальной перебазировке. То есть угрозы для Украины со стороны какого-то контингента "вагнеровцев" в Беларуси нет?

– Во-первых, это ситуация, которую нужно постоянно отслеживать в динамике, и эта работа проводится. По состоянию на данный момент такой угрозы не наблюдается.

– Можно ли считать то, что произошло в России, концом так называемой империи Пригожина? Так называемой – потому что мы понимаем, насколько она аффилирована с путинским режимом.

– Пока об этом рано говорить, и опять же нужно отслеживать ситуацию в динамике. Потому что история с Пригожиным, как и с ЧВК "Вагнер" в целом, – не закрыта. И в политическом смысле в том числе. В ближайшее время мы ожидаем продолжения кадровых изменений внутри самой России – как военных, так и политических.

– А что с генералом Суровикиным ?

– Да, действительно подтверждается, что некоторое время Суровикин был ограничен в своих действиях, в передвижении. В частности, расследовалась его возможная деятельность в ходе мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер" – о том, что он якобы отказался давать команду о нанесении авиаудара по колонне ЧВК. Однако по состоянию на данный момент его отпустили. И опять же, ситуация разворачивается. Пока выводы делать рано.

– Наделало много шума и исчезновения близкого соратника Кадырова Адама Делимханова, который "внезапно воскрес".

– История с ранением Делимханова подтверждается. У него действительно большие проблемы со здоровьем – ранения у него во время пребывания на временно оккупированных территориях Украины были.

Собственно на тех видео, где Кадыров показывал, что с ним вроде бы все хорошо, если посмотреть внимательно, то мы увидим только часть Делимханова – его полностью не показали.

У него есть серьезное ранение, в том числе и конечностей, требующее лечения за границей. В России, Чечне, такого лечения предоставить не могут, поэтому речь идет о пребывании Делимханова в Арабских Эмиратах.