Истребители F-16 и западные танки на поле боя: эксперт назвал наиболее вероятные сроки

На заседании в формате "Рамштайн" 14 февраля могло быть принято решение о предоставлении Украине истребителей F-16, но по определенным причинам оно не было озвучено публично. Но из-за множества подготовительных процедур наша страна сможет получить эти самолеты не раньше конца текущего года.

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Что касается танков от стран-союзников, то быстрее всего на поле боя могут оказаться модернизированные Т-72, остальное придется ждать по меньшей мере до лета. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Михаил Жирохов.

"Получение истребителей – это некий медийный хайп. Понятно, что это высокотехнологичное оружие и сразу получить его Украина не могла. Если и принято какое-либо решение, о нем говорить не будут", – отметил он.

По его оценкам, если на "Рамштайне" согласовали передачу Украине истребителей, "мы увидим это не раньше конца текущего года или начала следующего".

Жирохов объяснил, что к принятию такого оружия необходимо тщательно готовиться. "Сначала нужно решить огромное количество проблем, начиная с инфраструктуры, которую нужно создать, это базирование, подготовка летного и – главное – технического состава. Ведь самолет – это даже не танк. Подготовить его к вылету, а затем его обслуживать – это очень сложная процедура . В условиях войны она быстро не реализуется", – подчеркнул он.

В то же время, по мнению эксперта, обеспечение украинской армии танками – это гораздо более простая задача. Так, танки Т-72 ВСУ смогут получить очень быстро, а танки современного образца – ближе к лету.

"На "Рамштайне" было принято решение о передаче Украине танков Т-72. Передает Польша, США, Чехия, Нидерланды, которые покупают эти танки по всему миру. Вот это усиление ВСУ прямо сейчас. Потому что у нас есть опыт эксплуатации Т-72, есть опытные подготовленные экипажи, которые могут пойти в бой буквально с железнодорожных колес", – сказал он.

"Что касается западных танков, то это тоже непростая история. Прежде всего эти танки нужно уметь использовать. Кроме подготовки экипажей, которая уже началась, потребуется достаточно много времени, чтобы они отработали боевое слаживание на полигонах. Да, западные танки будут раньше, чем истребители, но я не ожидаю их на полях боев раньше, чем летом этого года", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, стал известен список военной техники и вооружений, которые получит Украина по итогам очередного заседания группы в формате "Рамштайн". Среди перечисленных – американские танки Bradley и Abrams, британские Challenger.