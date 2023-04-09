Истребители РФ Су-35 атаковали Херсонщину: есть разрушения

Вечером субботы, 8 апреля, шесть российских истребителей Су-35 атаковали Бериславский район Херсона. Путинские террористы выпустили по мирному населенному пункту авиационные бомбы и противорадиолокационные ракеты Х-31.

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Об этом сообщили в Facebook Оперативного командования "Юг". В результате очередного российского преступления уничтожены пять складских зданий, ленточная галерея для транспортировки зерна на местном элеваторе, повреждены несколько домов. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Напомним: также в ночь на 9 апреля российская армия обстреляла Запорожье. Одна из ракет попала в частный дом и убила 50-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь. Мать девочки достали из-под завалов, ее и еще одну пострадавшую женщину госпитализировали.

Кроме того, в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. Улицу отключили от газа и электричества, поисково-спасательная операция завершена.

Также накануне российские оккупанты ударили по Харьковщине. В результате обстрела пгт Двуречная погибли двое мужчин – 65 и 34 лет, в селе Подолы в результате действий оккупантов получила ранение 65-летняя женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 апреля российские войска дважды обстреляли территорию Запорожской области. Под снаряды захватчиков попали города Гуляйполе и Орехов;

– 9 апреля РФ удерживает в Черном море две подводные лодки с восемью ракетами "Калибр" на борту. Пуск вражеских ракет с подлодок сложнее обнаружить нашей ПВО, поэтому следует оперативно реагировать в случае объявления воздушной тревоги. Также повышена минная опасность.

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