ISW: украинские силы не перейдут в контрнаступление до 2025 года, но уже проводят контратаки на отдельных участках фронта

В ближайшие шесть месяцев Силы обороны Украины будут продолжать находиться в обороне и не смогут провести широкомасштабную контрнаступательную операцию до 2025 года. Однако они уже сейчас пытаются перехватить тактическую инициативу и производят ограниченные контратаки на отдельных участках фронта.

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Такую оценку событий на поле боя привели аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там подчеркнули, что украинские войска могут проводить ограниченные контрнаступательные операции, даже находясь преимущественно в обороне в зависимости от поступления западной помощи.

Аналитики отметили, что мнение о невозможности для Сил обороны перейти к контрнаступлению высказал 11 июля один из чиновников НАТО, его слова привела газета The New York Times (NYT). По его словам, вся задержка – в западном оружии, ведь чтобы развернуть больше своих сил на линии фронта, Украине придется ждать дополнительной помощи Запада в сфере безопасности.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска сейчас вряд ли смогут достичь оперативно значимых успехов в Украине, а сформулированная президентом России Владимиром Путиным теория победы преследует цель последовательного постепенного ползучего продвижения российских войск, а не быстрого оперативно значимого маневрирования", – говорится в аналитике.

Отмечается, что Украина решает кадровые проблемы в армии и формирует несколько новых бригад. Предоставление западной помощи, необходимой для их оснащения, определит, когда и в каком масштабе Украина сможет перехватить инициативу.

Прибытие западной помощи на линию фронта уже позволило украинским силам стабилизировать критические участки фронта, а украинские силы осуществили тактически важные и успешные локализованные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной на Луганщине.

Ограниченные контрнаступательные операции позволят Украине быстрее начать подрывать способность России использовать инициативу на всем театре военных действий и быстрее снизить определенное давление на украинские силы.

"Однако эти украинские операции не обязательно должны быть отдельными широкомасштабными мероприятиями, они могут быть серией комплексных контрнаступательных операций в течение конца 2024 года и в течение 2025 года", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские военные выбили подразделения российских оккупантов из села Сотницкий Казачок на севере Харьковщины. Около недели назад в населенный пункт вошла враждебная диверсионная группа.

– Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко 12 июля сообщил, что на Харьковском направлении продолжаются интенсивные бои с российскими оккупационными войсками, впрочем, Силы обороны шаг за шагом перехватывают тактическую инициативу. Ситуация на этом передовом участке близка к стабилизации.

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