Из-под земли достали: воины ВСУ спасли побратима, засыпанного во время вражеского обстрела. Видео

Украинские защитники спасли побратима, засыпанного землей во время вражеского обстрела. Его в буквальном смысле откопали из-под земли и дали ему новый позывной.

Видео дня

Спасение украинского бойца сняла камера, установленная на амуниции одного из военных. Видео с фронта обнародовал политик и общественный деятель Борислав Береза в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Так тоже выглядит война. Воина спасли, откопали и он дальше *башит русную!", – прокомментировал видео Борислав Береза.

Как видно из кадров, украинские воины находились в окопах, когда вражеский снаряд разорвался неподалеку и землей полностью засыпало одного из военнослужащих.

Его собратья не растерялись и начали быстро откапывать бойца. Сначала освободили от земли лицо, чтобы он смог дышать. Далее откапывали воина по обе стороны траншеи, а освободив ему руки, вытащили из-под завала.

К счастью, спасенный ни травм, ни повреждения не получил. Собратья поддержали бойца искренними словами и шуткой.

"Все нормально, Серега. Главное, что жив. Теперь твое погоняло будет Крот", – сказал военный, который заметил, как бойца накрыло землей и первым бросился на помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Силах специальных операций Украины показали кадры эвакуации с поля боя раненых собратьев из другого подразделения Сил обороны. Бойцы получили ранения во время боевого столкновения с оккупантами.