'Из соображений безопасности': в оккупированном Крыму отменили все массовые мероприятия к 9 мая

На территории временно оккупированного Крыма захватчики отменили все массовые мероприятия (в том числе и парад), которые планировали провести 9 мая. Так называемая власть решила не устраивать больших скоплений людей на полуострове в 81-ю годовщину окончания Второй мировой, боясь обстрелов.

Об отмене планов во вторник, 5 мая, объявил коллаборант, "глава" Крыма Сергей Аксенов. "Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности", – признал он.

На всей территории Крыма отменили проведение военного парада, шествия Бессмертного полка и других массовых празднований.

"В то же время сделаем все необходимое и возможное, чтобы отдать дань уважения нашим дорогим ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах. Крым встретит наш главный праздник достойно", – попытался успокоить местных жителей Аксенов.

Что предшествовало

В 2026-м РФ будет проводить парад в своей столице Москве, но впервые за много лет – без участия военной техники из-за страха украинских БПЛА.

От парадов и других мероприятий уже отказались в Самаре, Воронеже, Краснодарском крае, Калужской и Саратовской областях, на Белгородщине, Курщине, Брянщине, в Чувашии. В Санкт-Петербурге парад планируют провести, но в значительно сокращенном формате и также без техники.

Кроме того, жителям более чем 40 регионов России – от Камчатки до Калининграда – решили отключить мобильный интернет в период с 5 по 9 мая.

Як писал OBOZ.UA:

– В понедельник министерство обороны РФ "в соответствии с решением верховного главнокомандующего", диктатора Владимира Путина в одностороннем порядке объявило 8 и 9 мая днями так называемого перемирия. Россияне прямо заявили о том, что это связано с "празднованием" победы во Второй мировой.

– После этого президент Владимир Зеленский заявил: Украина готова начать режим тишины уже 5-го числа. Если россияне нарушат перемирие в это время, Силы обороны будут действовать зеркально.

