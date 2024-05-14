Избиение девушки якобы сотрудником ТЦК в Одессе: дело взяло на контроль Минобороны

Министерство обороны Украины взяло под контроль расследование инцидента с представителем Одесского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, якобы избившего женщину. В результате этого инцидента 19-летняя гражданка была доставлена в местную больницу с травмами головы и грудной клетки.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины. В ведомстве отметили, что будут контролировать расследование этого дела, оказывая всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.

По факту нанесения военнослужащим телесных повреждений гражданскому лицу Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона возбудила уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводится Главным управлением Нацполиции в Одесской области.

Ранее сообщалось, что жительница Одессы заявила, что ее несколько часов удерживали в отделении полиции, после чего на улице избил мужчина в военной форме. Женщина получила два рассечения на голове, ушибы и многочисленные синяки. Медики наложили ей швы. Подробнее об инциденте читайте в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области родственники 55-летнего мужчины из Шостки обвиняют военных из ТЦК в противоправных действиях. Они утверждают, что мужчину, который не прошел надлежащий медицинский осмотр, работники ТЦК тайно вывезли из Сум в Харьков, где он дважды потерял сознание и попал в реанимацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!