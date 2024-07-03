Издеваются и пытают за язык: мать украинского защитника рассказала о плене сына

Алексей Бошин, 25-летний защитник Мариуполя, третий год находится в плену. Его мать почти год думала, что сын погиб, пока в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными не подтвердили, что парень жив и находится в одном из российских СИЗО. А еще через год россияне опубликовали видео, на котором Алексей обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его и его сослуживцев. Мама Алексея Алена рассказала OBOZ.UA, как искала сына, что переживала все это время и какие изменения заметила во внешности сына на опубликованном видео.

О пленении и "смерти". Алексей пошел на срочную службу в 2018 году, после чего подписал контракт. Служил в 36-й бригаде морской пехоты и уже в мае 2022 года должен был быть дома. После начала полномасштабного вторжения защищал Мариуполь, а в апреле 2022 года был на заводе имени Ильича. Успел позвонить сестре и рассказать, что у них нет ни еды, ни воды, ни БК – и по приказу командования он вместе с собратьями сдается в плен. Мне сказать не смог. Когда дозвонился, просто плакал в трубку и говорил: "Я тебя очень люблю". И почти сразу связь с ним полностью исчезла. Никто ничего не знал, где он и что с ним.

Видео дня

Мы стали искать. В тот момент поисками больше занималась дочь, у меня не хватало моральных сил. Из той информации, которую удалось обнаружить, исходило, что он погиб. В частности, он находился в списках погибших, затем в разных российских группах начали выставлять его документы, номер банковской карты, шевроны. Все это свидетельствовало о том, что его нет в живых. Но я все равно подавала запросы с его данными в Национальную службу розыска людей, в Координационный штаб, в Красный Крест. В августе 2022 года я узнала первую информацию о пленении, Красный Крест прислал письмо. Я написала им, но ответа не получила.

И только 25 февраля 2023 года мне позвонили с Красного Креста и сказали, что он жив, находится в плену в Костромской области в городе Галич в СИЗО №2. Это было подтверждение того, что он действительно жив!

О надежде на обмен. Я писала Алексею письма, но ответа не получала. Год назад мне удалось уехать из оккупированной части Херсонской области, начала ездить на митинги, снова и снова обращаться во все возможные организации. Была на встрече с работником Координационного штаба Александром Щербанем. Он лично подтвердил, что мой сын находится в плену и есть в списках на обмен. Но когда именно он попадет на обмен, неясно.

Не так давно в одной из российских групп в Telegram-канале мы увидели видео с пленными ребятами, которые обращаются к нашему президенту Владимиру Зеленскому и просят как можно быстрее их обменять. Среди них был и Алексей. Мы поняли, что видео свежее, поскольку они говорят о том, что находятся в плену более 2 лет.

О пытках в плену. За это время в плену Алексей сильно изменился. Он у нас всегда был подтянут, занимался спортом, а сейчас (на видео) – скелет, обтянутый кожей. Мы даже сравнивали с фото, которое он присылал из Мариуполя, с завода Ильича, и даже с тем фото разница есть. Там уже были заметны последствия, уже тогда он был другим, но чтобы настолько… а если внимательно слушать видео, можно заметить, что ребята говорят как в замедленном темпе, растягивая слова. И в этих словах ощущается крик души. Я наверняка не знаю, разрешили ли им записать это видео, или заставили, но видно, насколько им там тяжело.

Когда смотришь это видео, по одному виду сына и других ребят сразу становится понятно, как над ними там издеваются, какие пытки они выдерживают. К тому же у нас была информация от одного из защитников, которого обменяли в начале этого года. Он нашел мои контакты, позвонил и рассказал, что был с моим сыном в одной камере. У меня в этом сомнений нет, поскольку он рассказывал такие факты о нашей семье, которые могли знать только мы. Так вот, этот парень рассказал, что их там избивали. И что Алексея избивали именно за язык. Его что-то спрашивают, он отвечал не на русском, и тогда его забирали и очень сильно избивали.

У меня очень болит сердце за сына и других ребят, которые сейчас находятся в русском плену. Мы знаем, что некоторые из них не выдерживают пыток и издевательств россиян, поэтому очень надеемся и верим, что в ближайшее время Алексея и других наших защитников обменяют.