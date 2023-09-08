Изготовление ракет и беспилотников: в ГУР назвали логику выбора объектов для атак на территории РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины определило список российских стратегических объектов, подлежащих уничтожению. Удары на территории России происходят в тех городах, отвечающих за обеспечение и изготовление ракет и беспилотников.

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Наши защитники методически работают над этой задачей. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

"Мы работаем методически. Мы определяем наиболее критические цели, наиболее важные объекты для РФ. Это объекты военные, объекты оборонно-военного комплекса, обеспечивающие изготовление ракет, беспилотников", – сказал он.

Скибицкий уточнил, что на территории РФ таких целей много. В расчетах разведки все они пронумерованы и определены по иерархии.

"Мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уничтожить потенциал РФ. Чтобы достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к прекращению военного производства", – добавил он.

Представитель ГУР МО также рассказал, что партнеры Украины имеют некоторые оговорки к работе украинской разведки на территории РФ, однако в целом есть полное понимание ситуации и действий украинской стороны.

"Наши партнеры понимают, что мы работаем в этом направлении не для того, чтобы просто запустить ракету или беспилотник на территорию РФ. Есть у партнеров некоторые оговорки относительно нашей работы, но с военной точки зрения у них есть полное понимание этой ситуации и тех действий, какие мы делаем", – резюмировал Скибицкий.

Напомним, в России признали повреждение трех стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме "Дягилево" во время атаки дронов в конце прошлого года. Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства 5 декабря 2022 года нанес удар по аэродрому в Рязанской области и нанес оккупантам ущерб.

30 августа Россия столкнулась с мощнейшей атакой БПЛА на военные объекты. О взрывах сообщалось в нескольких регионах РФ, а также в оккупированном Россией Севастополе.

В частности, в результате ночной атаки на Псков было уничтожено и повреждено несколько Ил-76.

Впоследствии в сети появились снимки уничтоженных и поврежденных самолетов на аэродроме в Пскове.

В целом в 2023 году украинские дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз.