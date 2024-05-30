Изготовляет завод в Костроме: что известно о катерах 'Тунец', которые поразили в Крыму, и как их использовал враг. Фото

Украинские защитники продолжают наносить удары по российскому флоту, уничтожая вражеские суда. Так, в ночь на 30 мая в оккупированном Крыму в рамках операции ГУР МО Украины были поражены два российских катера типа КС-701 "Тунец".

Оккупанты использовали эти суда для охраны Керченского моста. Детальнее о характеристиках и возможностях этого катера читайте в материале OBOZ.UA.

Отметим, что украинские военнослужащие уже уничтожали два таких катера во временно оккупированном Крыму в сентябре 2023 года.

Что известно о КС-701 "Тунец"?

КС-701 "Тунец" – это дизельные катера с алюминиевым корпусом, производимые судомеханическим заводом в Костроме. Их используют российские силовики для разных операций, а также путинские олигархи для рыбалки.

Как сообщают российские СМИ, корпус катера "Тунец" имеет рубленую форму, а ветровое стекло имеет обратный наклон. Такая конструкция уменьшает блики на воде при солнечной погоде. Во время дождя обратный наклон предотвращает растекание капель, позволяя не использовать стеклоочиститель. Иллюминаторы сверху дают возможность наблюдать за ситуацией с воздуха, что важно во время спасательных операций с использованием вертолетов.

Стоимость такого нового модифицированного катера составляет 6,9 миллионов рублей. Стандартная версия в новом состоянии стоит около 6 миллионов рублей.

Характеристики катера "Тунец":

Длина корпуса: 8,1 метра

Ширина корпуса: 2,50 метра

Высота борта: 1,2 метра

Высота катера: 2,55 метра (без мачты)

Угол киловатости на меди: 25,5 градусов

Угол киловатости на транце: 18 градусов

Полное водоизмещение: 3,90 тонны

Пустое водоизмещение: 2,30 тонны

Осадка: 0,35 метра

Скорость ветра: до 20 метров в секунду

Мореходность (высота волны): 1,5 метра

Количество пассажиров: от 6 до 12 человек

Мощность двигателя: 250 лошадиных сил

Максимальная скорость: 85 километров в час

Запас топлива: 520 литров

Материал корпуса: АМГ5, АМГ3

Типы двигателей: ПМ, 2ПМ, ПИК, ИД

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, в результате которых были поражены два российских катера. Целью атаки были суда типа КС-701 "Тунец".

Напомним, что мост в Керчи перекрывали из-за взрывов также 25 мая. В крымских пабликах, кроме сообщений о взрывах и "работе ПВО", писали о "пожаре на площадке", много машин пожарных и медиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!