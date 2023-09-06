'Изменений нет': у Шойгу попытались оправдаться за заявление Балицкого о 'тактическом уходе' из Работино

В российском минобороны попытались оправдаться после заявления гауляйтера оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого о "тактическом оставлении" войсками РФ села Работино. В сводках ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу, "вторая армия мира" продолжает "отражать атаки" в районе Работино и Вербового.

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Оккупанты уверяют, что на Запорожье "изменений в тактическом положении российских войск нет". Об этом гласит "оперативная сводка", опубликованная МО РФ в 12:32 6 сентября.

"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет", – уверяют оккупанты из МО РФ.

Это заявление появилось после того, как назначенный Москвой "врио губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий выдал, что российские войска "тактически" сбежали из Работино.

"Российская армия тактически оставила этот населённый пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", — сказал Балицкий.

Предатель также заявил, что Работино — это "населённый пункт, который остался только на карте". По его словам, теперь якобы украинские военные находятся внизу, а российские силы заняли главенствующие высоты, и "такая позиция их устраивает".

О том, что Работино освобождено от оккупантов, а ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, в Минобороны Украины сообщили еще 28 августа. При этом в течение нескольких дней после этого заявления в среде российских пропагандистов царила сумятица: пока одни рвали на себе волосы из-за потери населенного пункта, другие убеждали, что в селе до сих пор "идут бои".