Не отступили, а 'тактически оставили': Балицкий любопытно объяснил потерю оккупантами Роботиного

Российские оккупанты не просто отступили из Роботиного на Запорожье, а "тактически покинули" этот населенный пункт. Теперь они якобы заняли господствующие высоты и довольны своей позицией.

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Об этом заявил глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Соловьев Live. Он пояснил, что в населенном пункте негде было вкопаться, поэтому россияне решили отходить.

"Российская армия оставила, тактически покинула этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности полностью вкопаться, в целом не целесообразно. Поэтому российская армия отошла на холмы", - заверил Балицкий.

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