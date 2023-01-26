Израиль отказал США в передаче ПВО Hawk для Украины – Axios

Соединенные Штаты попросили Израиль передать Украине старые зенитно-ракетные комплексы Hawk, которые десять лет назад были сняты с вооружения ЦАХАЛа. Однако Израиль отверг просьбу США.

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Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на высокопоставленных израильских и американских чиновников. Украина неоднократно просила страны Запада о таком оружии, чтобы помочь ей защититься от российских ракетных и атак дронами.

По словам источников, Пентагон обратился в министерство обороны Израиля две недели назад и попросил передать Украине системы Hawk, которые находятся на хранении на израильских складах. На что в Израиле ответили, что эти ЗРК "устарели" и не могут работать из-за того, что долго они хранились без обслуживания.

В то же время специалисты отмечают, что даже если ЗРК Hawk неисправны, их можно отремонтировать и использовать.

Вместе с тем, как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, неофициально представители обороны Израиля сказали своим американским коллегам, что в политике их страны нет изменений в отказе предоставлять вооружение Украине.

По официальному запросу Axios Министерство обороны Израиля повторило, что "позиция израильского ведомства безопасности по оказанию военной помощи Украине не изменилась. Каждый запрос рассматривается в каждом частном случае".

Как известно, Израиль отвергал запросы США и Украины предоставить Киеву современное оборонное оружие из-за опасений, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и навредить интересам безопасности Израиля в Сирии.

Следует отметить, что Израиль приобрел систему Hawk в США в 1960-х годах, чтобы защитить себя от авиаударов Египта и Сирии.

В то время зенитная система, разработанная Raytheon, являлась передовой технологией. Но в последние годы Израиль обратился к другим системам, в том числе американской ЗРК Patriot и собственным оборонным системам Iron Dome и Arrow.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Украина получила первые ЗРК Hawk от Испании.

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