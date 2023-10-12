'Израильский вариант' не сработает: эксперт объяснил, что может стать гарантией безопасности Украины

Нападение исламистов ХАМАС на Израиль, которое стало неожиданностью для последнего и привело к большому количеству жертв, дало понять, что обеспечение безопасности Украины по израильскому варианту, который нам предлагался, не является целесообразным. Даже с учетом того, что у Израиля есть ядерное оружие, этот фактор все равно не сработал и привел к такой сложной ситуации, которую мы наблюдаем сейчас.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Теперь нужно продемонстрировать, что израильский вариант не сработает для Украины, Соединенным Штатам Америки.

По словам эксперта, решение вопроса безопасности для Украины заключается только в коллективном союзе, прежде всего в НАТО. Однако на начальном этапе это может быть меньший региональный союз – Великобритания, Польша, страны Балтии.

"Имея оценки ситуации в Израиле тактического и стратегического уровня, нам необходимо пересмотреть военно-дипломатическую деятельность в этих условиях с нашими союзниками, прежде всего со США, и сделать определенные выводы по обеспечению ведения боевых действий", – сказал он.

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Романенко говорит, что сейчас из-за войны в Израиле сложилась неоднозначная ситуация. Особого оптимизма по усилению военной помощи Украине пока нет, однако все же может появиться шанс получить ракеты ATACMS от США и Taurus от Германии. Это вооружение позволило бы Украине достичь более существенных результатов в контрнаступлении, особенно на южном направлении.

"Сейчас важно, чтобы руководство страны, прежде всего, президент, работало с нашими союзниками для реализации интересов Украины в новых геополитических условиях, связанных с войной в Израиле", – подчеркнул генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что эту зиму страна-агрессор РФ готовится использовать как оружие войны. Он призвал усилить поддержку Киева и очертил перспективы членства Украины в НАТО.

В штаб-квартире Североатлантического альянса в среду, 11 октября, состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО. Это был новый формат, когда Киев приглашают в качестве равноправного игрока, а не гостя.

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