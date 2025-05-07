'Изрядно их набили': как первая десантная операция на острове Змеиный сломала планы россиян в Черном море

В Главном управлении разведки Минобороны Украины напомнили, что три года назад, 7 мая 2022 года, операция десанта Сил обороны сломала планы российских оккупационных войск в Черном море. Украинский десант в этот день высадился на острове Змеиный и освободил его.

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О легендарной операции рассказали на официальном Telegram-канале ведомства. Ее провели спецназовцы ГУР МО и бойцы Центра специальных операций "А" СБУ при поддержке Военно-морских сил Украины.

В разведке рассказали, что захват острова Змеиного позволял врагу контролировать северо-западную часть Черного моря, создавал угрозу проведения десантной операции на украинское побережье и ограничивал работу украинских портов.

Для вытеснения войск государства-агрессора со Змеиного бойцы Сил обороны подготовили десантную операцию с использованием катеров и вертолетов армейской авиации. Для врага эта операция стала неожиданной.

"Противник понимал, что мы хотим это сделать, но сама высадка и атака стала для него потрясением. Они этого не ожидали, а мы еще и изрядно их там набили", – рассказал Шаман, командир спецподразделения ГУР, который участвовал в операции на Змеином.

Бой продолжался большую часть дня, оккупантам пришлось привлекать авиацию и резервы. В конце концов украинские защитники вернулись на исходные позиции, но первый штурм доказал, что остров можно освободить.

"Мы очень сильно обогатили свой опыт, особенно действиями на этом острове. Как во время его захвата, так и после освобождения, когда пришлось осваивать трофейную технику, которую россияне там оставили", – сказал глава ГУР Кирилл Буданов.

По его словам, на Змеином до последнего находился отряд спецназначения армии РФ, который делал все, чтобы блокировать судоходство в регионе. Впрочем, Украине удалось восстановить контроль над критическими для экспорта морскими маршрутами.

"Освобождение Змеиного стало ключевым фактором для работы "зернового коридора", который стал жизненно важным для поддержания украинской экономики и мировой продовольственной безопасности", – сказано в сообщении разведки.

В ГУР добавили, что эта десантная операция спецназовцев стала частью более широкой кампании за контроль над Черным морем.

"Она показала решимость Украины действовать даже в сложных условиях и стала основой для дальнейших успехов по разгрому корабельного состава Черноморского флота РФ", – подытожили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы элитного подразделения "Тимур" Главного управления разведки, которые принимали участие в освобождении острова Змеиный, провели 28 часов в открытом море на резиновой лодке с веслами. В тот день шторм перевернул их моторную лодку. Операцию разведчики реализовали летом 2022 года.

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