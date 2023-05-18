'К контрнаступлению готовы': у оккупантов на Запорожье возникли серьезные проблемы с употреблением алкоголя. Видео с позиции

Российские оккупанты на Запорожском направлении, готовясь к контрнаступлению ВСУ, начали массово злоупотреблять алкоголем. К неконтролируемо "загулявшим" "мобикам" применяется воспитательная мера – их закрывают в клетке.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", автор которого является сотрудником одной из спецслужб. Он отметил, что речь идет о 392-м мотострелковом полке ВС РФ, который был сформирован из мобилизованных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По данным автора канала, ранее командир указанного полка полковник Рудаков выдал подопечным листовки, в которых рассказал, насколько страшен, опасен и умен враг, и что самое страшное – попасть в плен к ВСУ, поскольку там оккупантов якобы ждет кастрация, отрезанные части тела, изнасилование, избиение камнями и, конечно же, свастика раскаленным железом.

Интересно, что наконец полковник Рудаков решил уточнить, что "мы не орки, мы русские!".

"Хотя кто-то его убедил в обратном, и зачем вообще вставлять такую конструкцию в агитационное письмо, опять же непонятно", – отметил автор канала.

"Видимо он (Рудаков. – Ред.) так испугал личный состав изнасилованием и набивкой свастики раскаленным железом, что подопечные полковника ушли в беспробудный запой (буквально)", – говорится в сообщении.

Напомним: ранее российские оккупанты на временно оккупированной части Запорожской области нашли способ обойти введенный местным гауляйтером Евгением Балицким запрет на продажу алкоголя. Они устраивают "алко-туры" по домам местных жителей и ищут у них самогон, который забирают под предлогом "конфискации".

Захватчики все чаще находятся в практически неадекватном состоянии, напиваются даже те, кто стоит на блокпостах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты запретили продажу алкоголя на временно захваченной территории. Россияне боятся, что их воины напьются и проспят наступление украинских защитников;

– аудиоперехват, опубликованный ГУР Минобороны, свидетельствует, что среди оккупантов распространены наркомания и алкоголизм. Один из захватчиков в состоянии наркотического опьянения подорвал себя гранатой.

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