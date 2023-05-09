Начали ходить по домам: под Мелитополем оккупанты ищут алкоголь и аргументируют его изъятие 'конфискацией' – СМИ

Российские военные на временно оккупированной части Запорожской области нашли способ обойти введенный местным гауляйтером Евгением Балицким запрет на продажу алкоголя. Они устраивают "алко-туры" по домам местных жителей и ищут у них самогон, который забирают под предлогом "конфискации".

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В то же время "конфискаторы" все чаще находятся в практически неадекватном состоянии, напиваются даже захватчики, которые стоят на блокпостах. Об этом пишет местное издание "Риа Мелитополь".

По данным журналистов, после того, как назначенный оккупантами гауляйтер Запорожской области Балицкий заявил о запрете продажи алкогольных напитков на временно оккупированных территориях региона с 5 мая по 3 августа, российские захватчики начали ходить по домам местных жителей с "обысками". Объясняют они это якобы "заботой" о населении.

"После того, как гауляйтер ЕБалицкий запретил продажу алкоголя на период с 5 мая по 3 августа, решить словно взбесились. В селах Майское и других, что ближе к линии фронта, они ходят по домам и ищут самогон. Говорят – "конфискация", чтобы местные не употребляли. Но селяне подозревают, что так кацапы на дурочка ищут для себя выпить", – пишет издание.

В то же время украинцы в Мирном Мелитопольского района сообщают, что за последние несколько дней россияне не останавливают маршрутки, как делали это ранее, и не проверяют паспорта и телефоны людей. При этом признаков, что российские войска собираются совершить на Мелитопольщине "шаг доброй воли" пока не наблюдается.

При этом украинцы в населенных пунктах Мелитопольского района рассказывают, что российские захватчики практически постоянно находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"В Поляновке, Черноземном Мелитопольском районе военные РФ уже который день напиваются в хлам. Пьяные стоят даже на блокпостах. Настроение – все бросить и ехать домой. Но командиры-то не отпускают. Когда р*шисты узнали о том, что началось вывезение офиснового оборудования и документы с паспортного стола и других организаций, и вовсе потеряли любую мотивацию воевать. Поэтому рекомендуем оркам пока еще живы, бежать из Украины в рашку", – иронизируют в "Риа Мелитополь".

Напомним, ранее стало известно, что на Запорожье задержали агентов РФ, готовивших теракты против командования ВСУ и спецназовцев СБУ. Также злоумышленники наводили ракетные удары РФ на инфраструктуру региона и вербовали в свои ряды помощников.

Среди участников группы оказались экс-военный, а также водитель местного высокопоставленного чиновника, скрыто следивший за боссом для выведывания информации. Кроме многочисленных преступных действий против государства, предатели отличились хранением оружия.