'КАБ летит в Харьков около 6-7 минут': стало известно, чем армия России атакует город. Видео

Российские террористы бьют по Харькову зенитными ракетными комплексами С-300, которые используют как артиллерию, так и большого радиуса действия. Также в последнее время враг часто применяет КАБы. Опасность ударов по Харькову состоит в том, что город расположен всего в нескольких десятках километров от российской границы.

Об этом рассказал представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телеканала "Рада". По его словам, когда раздается воздушная тревога, в Харькове это всегда реальная угроза.

В отличие от других регионов, в Харьковской области есть до одной минуты времени на реагирование с момента оглашения тревоги, пояснил Чубенко.

По его словам, если враг запустил крылатую или баллистическую ракету в центральных и западных областях есть 5-10 мин на реагирование. Ситуация с Харьковом другая. Так, например, с момента запуска С-300 до момента удара есть меньше одной минуты времени.

У КАБов скорость около 600 км и они с места запуска, а это около 50-70 км, летят в Харьков примерно 5-7 мин, в зависимости от того, какая цель у снаряда – в какую часть города или области он должен попасть.

Дмитрий Чубенко также прокомментировал атаку россиян по Харькову 8 мая и объяснил, почему при ударе в городе не звучала воздушная тревога.

"По этому удару еще нет выводов экспертов, пока нет понимания, что это за тип боеприпаса, очень необычный. Там действительно не было воздушной тревоги в момент удара, поэтому сейчас эксперты изучают этот вопрос, что именно это было. Как версия, это определенный тип ракет у россиян, который движется на сверхнизких высотах и не всегда их заметно на радиолокационных системах. И также особенность Харькова – это удары с территории РФ, до которой всего 30 км, поэтому не всегда сигналы воздушной тревоги успевают включаться перед угрозой, к сожалению" – сказал спикер Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, что 8 мая под удар войск России попал жилмассив в Салтовском районе Харькова. Пострадали семь человек, среди которых четыре ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 10 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз совершили ракетную атаку на Харьков. В результате вражеского удара пострадала гражданская инфраструктура города. Было повреждено 26 частных жилых домов и выбито более 300 окон. В некоторых домах после удара загорелись пожары.

Взрывы в Харькове было слышно около 03:20. Враг бил по городу баллистикой, предварительно, ракетами С-300. Российские войска попали в район жилой застройки. Также экэкпанты ударили по городу Дергачи в Харьковском районе.

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