Повреждены десятки домов: появились фото и видео с коптера последствий ночного обстрела Харькова

Российские оккупационные войска в ночь на 10 мая 2024 года в очередной раз совершили ракетную атаку на Харьков. В результате вражеского удара пострадала гражданская инфраструктура города.

Фото и видео последствий вражеских обстрелов публикуют в местных пабликах. В результате атаки было повреждено 26 частных жилых домов и выбито более чем 300 окон.

В некоторых домах после удара загорелись пожары. Так, на видео с коптера видны масштабы разрушительных последствий ракетной атаки РФ по Киевскому району Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы в Харькове было слышно около 03:20. Враг бил по городу баллистикой, предварительно, ракетами С-300. Российские войска попали в район жилой застройки, где загорелись частные дома. Также войска РФ ударили по городу Дергачи в Харьковском районе.

Ранее сообщалось, оккупационные войска России активизировали удары по Харьковской и другим приграничным областям на северо-востоке Украины, обстреливая преимущественно гражданскую инфраструктуру. Военные эксперты говорят, что этот террор является частью плана агрессора, пытающегося запугать население на фоне подготовки возможного наступления на Харьковщину и Сумщину.

Напомним, что 8 мая под удар войск России попал жилмассив в Салтовском районе Харькова. Пострадали семь человек, среди которых четыре ребенка.

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