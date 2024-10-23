Кабмин назначил повторную проверку на критичность предприятий, имеющих право на бронирование работников: подробности

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок определения критичности предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирования работников. В связи с этим была назначена повторная проверка предприятий на соответствие критериям для бронирования от мобилизации.

Видео дня

Эту информацию содержит постановление Кабмина от 22 октября 2024 года № 1204. После проверки может быть подтвержден или отменен статус критичности.

Согласно изменениям, орган, принявший решение о признании предприятия критически важным, в случае необходимости вправе проводить проверку на соответствие критериям бронирования.

"Орган, принявший решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в случае необходимости проводит проверку соответствия предприятия, учреждения, организации, которые определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, критериям, указанным в пункте 2 этих Критериев и порядка, в течение деятельности предприятия, учреждения, организации с даты принятия решения об определении их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", – говорится в постановлении.

По результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:

о несоответствии предприятия, учреждения или организации критериям, что приводит к отмене их статуса;

о соответствии предприятия, учреждения или организации критериям.

Копию решения, принятого по итогам проверки, орган обязуется направить в Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службу внешней разведки, разведывательный орган Минобороны) и Минцифру в течение одного дня с момента его принятия.

Ранее сообщалось, что в приложении Дия почти месяц не будет работать функция бронирования от мобилизации работников некоторых предприятий. Ее временно закрыли до 15 ноября. До этого времени будет продолжаться аудит уже забронированных военнообязанных.

Как сообщал OBOZ.UA, перечень категорий подлежащих бронированию граждан закреплен в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Основным пунктом, определяющим критерии такой отсрочки, является статья 25 этого закона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!