"Качественный состав будет гораздо хуже": в Воздушных силах оценили, могут ли у РФ закончиться летчики

Российской оккупационной армии не грозит полное отсутствие пилотов боевых самолетов и вертолетов, однако с каждым "двухстотым" качество летного состава уменьшается. Это связано с тем, что многие опытные пилоты противника участвуют в войне против Украины, где рискуют быть сбитыми.

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Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона "Єдині новини" отметил, что страна-агрессор продолжает готовить пилотов, учебные заведения такого профиля продолжают работать. "Если говорить о выпуске летчиков, это может быть 100-150 человек ежегодно", – сказал Игнат.

"Особых надежд на то, что в России закончатся летчики, мы, конечно, не имеем. Но то, что качественный состав будет значительно хуже, это [очевидно]. Это война", – добавил он.

В частности, среди участников так называемой "СВО" есть летчики, которые получили много боевого опыта в российской военной кампании в Сирии. Некоторые из них нашли свою смерть в Украине. Многие российские летчики получили травмы, уже побывали в плену.

Что касается событий 13 мая, когда российская авиация потерпела значительные потери, то роспропаганда рассматривает много вариантов: от работы российских партизан до работы украинских истребителей, а также украинской или российской ПВО, украинских партизан с ПЗРК и т.д..

По словам Игната, в этот день РФ потеряла в Брянской области пять воздушных суден – два военных самолета и три вертолета.

"Версий много, истерика напряженная, мы за ними наблюдаем, и это нас, безусловно, очень радует", – сказал офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Над Брянской областью РФ 13 мая разбились два вертолета Ми-8, а также истребители Су-34 и Су-35. Погибли 9 членов экипажей воздушных суден. Позже появилась информация, что "неудачно приземлиться" мог еще один вражеский геликоптер.

– Согласно одной из версий, упавшие самолеты противника должны были ударить по целям на Черниговщине а вертолеты – подстраховать их.

– Москва официально не назвала причины падения бортов, однако владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую ПВО. По его словам, воздушные судна упали в границах круга диаметром около 40 километров.

– В Офисе президента Украины пошутили, что в России начинается "контрСВО" и этот процесс будет только нарастать.

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