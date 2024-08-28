'Качество побеждает количество': война в Украине может закончиться 'непредсказуемым образом', – американские генералы

Украинцы показывают НАТО, какой будет война в будущем. А сама война РФ против Украины "может закончиться непредсказуемым образом". Для выхода из тупика украинскому государству и его союзникам следует быстро внедрять инновации как в технологиях, так и в тактике.

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Об этом говорили американские генералы в отставке и другие участники дискуссии в аналитическом центре "Проект американской безопасности" (American Security Project), передает "Голос Америки". По их словам, действия Украины в противостоянии РФ, в частности инновационность, демонстрируют странам НАТО, как в будущем будут развиваться войны, и дают ценные уроки по противостоянию агрессии.

В ходе дискуссии речь шла, в частности, о будущем НАТО после войны РФ против Украины.

По мнению организаторов дискуссии, хотя в течение многих лет альянс работал над концепцией стратегического видения своего будущего (инициативы НАТО 2030), но реальность хода именно войны в Украине может "продиктовать очень разные пути для будущего НАТО", к тому же она "может закончиться непредсказуемым образом".

"Во время войны в Украине можно увидеть настоящую технологическую революцию. Я думаю, что мы многому учимся у украинцев, они отличные лидеры, в том числе учитывая заявление президента Зеленского об успешном испытании первой украинской баллистической ракеты", – сказал Мэтью Воллин, главный операционный директор ASP, эксперт по стратегии национальной и ядерной безопасности и отношениям США – Россия.

Воллин также обратил внимание на недавнее заявление бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, считающего, что появление в войне автономных возможностей, способных контролировать огромное количество БПЛА, меняет военное дело современности.

"Война всегда стимулировала инновации. Но сегодняшние изменения чрезвычайно быстрые, и они будут иметь гораздо больший эффект. Будущие войны больше не о том, кто сможет собрать наибольшее количество людей или поставить лучшие самолеты, корабли и танки. В них все больше будут доминировать автономные системы оружия и мощные алгоритмы", – говорится в статье при соавторстве Милли в издании Foreign Affairs.

Кроме того, Милли предостерег, что "к сожалению, это будущее, к которому США остаются неготовыми":

"Их реактивные самолеты, корабли и танки не оборудованы для защиты от нажима дронов. Военные еще не приняли искусственный интеллект. Пентагон не имеет почти достаточно инициатив, направленных на устранение этих недостатков, и его текущие усилия продвигаются слишком медленно".

Как говорит Милли, армия РФ отправила против Украины много дронов с искусственным интеллектом. А Китай объявил о своей крупнейшей военной реструктуризации за почти десятилетие, с новым акцентом на развитии технологических сил.

"Если Соединенные Штаты хотят оставаться ведущим мировым государством, им придется быстро изменить курс. Стране необходимо реформировать структуру вооруженных сил… И им нужно лучше научить солдат управлять беспилотниками и использовать искусственный интеллект", – подчеркнул Милли, учитывая опыт войны на территории Украины.

Если Америке не удастся возглавить эту революцию, "злоумышленники, оснащенные новыми технологиями, охотно попытаются атаковать США и могут добиться успеха", добавляет он.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Дуглас Лют озвучил еще одно замечание к американским властям США в контексте войны в Украине.

"Американские лидеры иногда хлопают друг друга по спине о том, как много мы сделали, но это нужно измерять, учитывая, сколько нужно Украине, а не сколько мы предоставили", – говорит он.

Лют добавляет: Украина показала, что, прежде всего, является ответственным военным партнером для США и других союзников.

В ходе дискуссии участники согласились – одним из главных уроков по войне в Украине стало то, что "качество побеждает количество".

А к качественным факторам привычной войны следует отнести способность к инновациям, а также вопросы морали, дисциплины, мотивированности и качеств лидерства, говорит Мэтью Воллин.

Он также отметил, что у Украины и РФ есть подобные технологические возможности, что привело к тупику.

Так, например, ни одна из сторон не может достичь преимущества в воздухе из-за мощной ПВО противника, а БПЛА в невиданном ранее масштабе "обеспечивают беспрецедентную разведывательную способность, доступную для обеих сторон".

"Чтобы выйти из тупика, Украина и ее союзники должны быстро внедрять инновации как в технологиях, так и в тактике. Без обновленного духа инноваций, мотивированного этой войной, США и их союзники по всему миру будут не готовы к победе в следующем конфликте", – говорит Воллин.

Он также отмечает, что инновации, к развитию которых США не прибегали в течение длительного времени из-за "самодовольства имеющимися военными потугами", в конечном счете могут подготовить страну к потенциальному прямому конфликту с Китаем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в американской газета The Washington Post пришли к выводу, что наступление ВСУ на Курщину обнажило иллюзорные "красные линии" российского диктатора Владимира Путина и показало его пассивную реакцию резко контрастирующую с риторикой Кремля в начале полномасштабного вторжения в Украину.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин тратит на войну миллиарды, полученные от торговли с Индией, Китаем и арабскими странами, и если россияне ощутят, что их обворовывают, начнут "толкать" главу Кремля к миру.

А командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский спрогнозировал: все последующие войны будут войнами роботов (БПЛА). По его словам, процесс "отделения огня от солдат" уже идет и в скором будущем будет завершен.

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