'Кадры, к которым никогда не привыкнешь': оккупанты в Мариуполе демонтируют дома, которые обещали отремонтировать. Видео

Российские оккупанты продолжают скрывать собственные страшные зверства во временно захваченном Мариуполе. Они демонтируют дома в городе, которые обещали починить.

В конце концов, люди остаются прямо на улице. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Демонтажи возобновились", – говорится в сообщении.

Он отметил, что к этим кадрам просто невозможно привыкнуть.

В частности, на этот раз оккупанты сносят здание на Куприна, 75 в Центральном районе, которое стало крепостью гражданской борьбы против оккупации.

На левом берегу россияне сносят дом, который обещали отремонтировать. Теперь он стоит в руинах по улице Азовстальской, №24.

"Демонстрация обещаний оккупантов – пыль и обломки", – добавил Андрющенко.

Напомним, российские оккупанты хвалятся в сети своими успехами в краже квартир у жителей Мариуполя. Они "оформляют" на себя восторженные дома украинцев, при этом о судьбе предыдущих владельцев даже не упоминают.

Во временно оккупированном Мариуполе продолжают находить стихийные места захоронения гражданских людей. Они стали жертвами обстрелов, произведенных российскими силами весной 2022 года.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе разрушают археологический памятник V тысячелетия до нашей эры. Для уничтожения кургана, расположенного в центре, оккупанты используют экскаваторы.

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